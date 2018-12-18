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Песков: на рынке труда дефицит IT-специалистов

Дмитрий Песков Aleksey Nikolskyi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дмитрий Песков

общество [ версия для печати ]

Рынок труда испытывает дефицит профессионалов в области цифровой экономики, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Работодателям не хватает 2–3 млн сотрудников.

«Если мы сделаем тут всё, что мы заявляем, мы можем сократить этот дефицит на 20, 30, 50%, в зависимости от того, как хорошо будем работать», — отметил он.

Одной из задач программы «Цифровая экономика» можно назвать достижение показателя в 120 тысяч абитуриентов, поступающих на факультеты, связанные с информационными коммуникациями, передаёт его слова РИА Новости. Это очень сложная для реализации цель, считает Песков, потому что такой показатель должен быть выше текущих в три раза.

Ранее News.ru сообщал, что программа «Цифровая экономика» будет утверждена до конца 2018 года. С таким заявлением выступил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Кисляков.


#цифровизация #песков
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