https://static.news.ru/photo/8a932b64-927f-11e9-b536-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Динамика поступления вопросов к прямой линии с президентом Владимиром Путиным зависит даже от погоды, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, интерес граждан к мероприятию такого формата по-прежнему велик, что обязывает правительство к большой работе.

Он также отметил, что количество обращений каждый год варьируется, а на динамику их поступления оказывают влияние различные факторы.

Включая, как ни покажется странным, погоду: просто когда стоит жара, люди, естественно, смотрят телевизор меньше, хотят проводить меньше времени сидя в компьютере, — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее News.ru писал, что свыше миллиона обращений поступило от граждан России на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Более половины вопросов (свыше 600 тыс.), адресованных главе государства, было задано по телефону.