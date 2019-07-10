https://static.news.ru/photo/62b78f40-a2f6-11e9-b872-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле уверены в возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией, но пока говорить об этом преждевременно.

Разумеется, нельзя исключать возобновления полётов, и, конечно же, мы надеемся, что рано или поздно это произойдёт, — цитирует ТАСС Пескова.

Он подчеркнул, что запрет полётов в Грузию стал вынужденной мерой из-за антироссийских и русофобских проявлений в этой стране и опасности, подстерегающей там российских туристов. По его словам, как только ситуация нормализуется и угроза для россиян исчезнет, полёты могут возобновиться.

Как писал News.ru, с 8 июля Россия, как и было запланировано, прервала прямое авиасообщение с Грузией. На фоне скандала с высказываниями Георгия Габунии в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» надежд на то, что межгосударственный кризис будет скоро преодолён, всё меньше. В этих условиях стороны продолжают подсчитывать убытки, а российские туристы — отменять брони в Грузии.