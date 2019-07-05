Кремль ознакомился с расследованием дела журналиста Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эта тема является прерогативой специальных служб.
Таким образом Песков прокомментировал вопрос о том, будет ли проведена проверка по итогам опубликованного расследования, передаёт
Ранее News.ru писал, что Мосгорсуд принял решение не отменять постановление суда первой инстанции о домашнем аресте журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Причиной стало «отсутствие предмета обжалования».