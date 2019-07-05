Фото: Сергей Булкин/News.ru

Подводники, погибшие в Баренцевом море в результате пожара на глубоководном аппарате «Лошарик», будут похоронены на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Решение по желанию родственников — все 14 погибших подводников будут похоронены на морском мемориале Серафимовского кладбища рядом с мемориалом погибшим подводникам „Курска“. Решение принято. Мемориал будет установлен к годовщине гибели...