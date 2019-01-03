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Первым мемом нового года стал лимон

imagebroker/Michaela Begsteiger/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Пользователи портала Reddit обратили внимание, что в ветке форума r/DankMemes очень много сообщений и фотографий с лимоном на игрушечных колёсах. В первый раз эта картинка появилась в Сети ещё полгода назад.

Оригинальное изображение было опубликовано пользователем blueberrybrown. Тогда он написал, что это мем из 2019 года и оценить эту шутку можно будет только в новом году. Тогда комментаторы пообещали вспомнить о нём спустя шесть месяцев.

Теперь эта картинка считается первым мемом года.

Ранее News.ru сообщал, что шведская организация по надзору за рекламой раскритиковала интернет-провайдера Bahnhof за рекламу в Facebook и Instagram. Компания использовала мем «Неверный парень», который, как постановил регулятор, дискриминирует по половому признаку.


#мемы #лимон
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