Первым мемом нового года стал лимон

https://news.ru/storage/news/156edf61aa948e42bea46beb90fa7bf9/8c95d158-499d-4f57-876c-7247b11915d8_850.jpg imagebroker/Michaela Begsteiger/Global Look Press

Пользователи портала Reddit обратили внимание, что в ветке форума r/DankMemes очень много сообщений и фотографий с лимоном на игрушечных колёсах. В первый раз эта картинка появилась в Сети ещё полгода назад.

Оригинальное изображение было опубликовано пользователем blueberrybrown. Тогда он написал, что это мем из 2019 года и оценить эту шутку можно будет только в новом году. Тогда комментаторы пообещали вспомнить о нём спустя шесть месяцев.

Теперь эта картинка считается первым мемом года.

Ранее News.ru сообщал, что шведская организация по надзору за рекламой раскритиковала интернет-провайдера Bahnhof за рекламу в Facebook и Instagram. Компания использовала мем «Неверный парень», который, как постановил регулятор, дискриминирует по половому признаку.