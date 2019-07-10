Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост. Его кресло займёт экс-министр экономразвития Крыма, вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Андрей Мельников.
В новую должность Мельников вступит с 22 июля 2019 года, информирует
Агентство благодарно В.А. Мирошникову за неоценимый вклад в его создание, развитие и обеспечение функционирования, — сообщили в пресс-службе АСВ.
Мирошников проработал в АСВ более 15 лет, стоял у истоков формировании системы страхования вкладов, принимал участие в подготовке законов о банкротстве. Мельников занимал пост замглавы АСВ в 2004–2016 годах, а также работал министром экономического развития Крыма.
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