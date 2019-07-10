Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

База с адресами электронной почты и паролями от 500 тысяч аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных.

Как сообщил РБК эксперт в сфере кибербезопасности, утечка могла произойти ещё полгода назад. По его словам, база скомпилирована из двух других, поэтому пароли могут быть уже неактуальны. Как писал News.ru,...