Первый канал начнёт вещание для всех часовых поясов России

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Первый канал переходит на вещание во всех 11 часовых поясах на территории России. Нововведение стартует в ночь с 24 на 25 декабря.

Впервые телевизионные новогодние сигналы были введены 31 декабря 2017 года. Теперь вещание будет осуществляться на постоянной основе.

Изменения коснутся жителей нечётных часовых поясов, отметили в пресс-службе телеканала.

В списке таких зон оказались Калининград, Астрахань, Волгоград, Самара, Саратов, Омск, Иркутск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и другие.

Нововведения не коснутся жителей чётных часовых поясов — для них вещание канала будет осуществляться как и прежде.

Как сообщал News.ru, государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение продлить срок отключения аналоговых телевизионных передатчиков до августа 2020 года. Ранее аналоговое вещание в РФ планировали отключить летом 2019 года.