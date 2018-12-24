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Первый канал начнёт вещание для всех часовых поясов России

Global Look Press/imagebroker/Michaela Begsteiger

общество [ версия для печати ]

Первый канал переходит на вещание во всех 11 часовых поясах на территории России. Нововведение стартует в ночь с 24 на 25 декабря.

Впервые телевизионные новогодние сигналы были введены 31 декабря 2017 года. Теперь вещание будет осуществляться на постоянной основе.

Изменения коснутся жителей нечётных часовых поясов, отметили в пресс-службе телеканала.

В списке таких зон оказались Калининград, Астрахань, Волгоград, Самара, Саратов, Омск, Иркутск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и другие.

Нововведения не коснутся жителей чётных часовых поясов — для них вещание канала будет осуществляться как и прежде.

Как сообщал News.ru, государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение продлить срок отключения аналоговых телевизионных передатчиков до августа 2020 года. Ранее аналоговое вещание в РФ планировали отключить летом 2019 года.


#россия #телеканалы #первыйканал
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