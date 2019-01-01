Первый день года в Москве будет ветреным

https://news.ru/storage/news/65f8ba52329d96d8dde7ccea22a81e3b/71f77d8c-1868-4442-827a-31b442dd15b6_850.jpg Антон Кардашов/АГН "Москва"

Облачная погода с небольшим снегом, местами гололедицей и метелью, ожидается 1 января в Москве и области. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём в российской столице столбики термометров будут показывать от пяти до трёх градусов ниже нуля, ночью — от семи до пяти градусов мороза. В московской области в дневные часы ожидается от семи до двух градусов мороза, ночью — от 10 до 5 ниже нуля, говорится на сайте ведомства.

Ветер южного, юго-восточного направлений будет дуть со скоростью 5—10 м/с, местами его порывы будут достигать 17 м/с. Атмосферное давление будет находиться на отметке 740 мм рт. ст.

Как сообщал ранее News.ru, 31 декабря Гидрометцентр России предупредил жителей и гостей столицы об ухудшении погоды в начале следующего года. Синоптикам пришлось объявить в регионе «жёлтый» уровень опасности.