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Первый день года в Москве будет ветреным

Антон Кардашов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Облачная погода с небольшим снегом, местами гололедицей и метелью, ожидается 1 января в Москве и области. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём в российской столице столбики термометров будут показывать от пяти до трёх градусов ниже нуля, ночью — от семи до пяти градусов мороза. В московской области в дневные часы ожидается от семи до двух градусов мороза, ночью — от 10 до 5 ниже нуля, говорится на сайте ведомства.

Ветер южного, юго-восточного направлений будет дуть со скоростью 5—10 м/с, местами его порывы будут достигать 17 м/с. Атмосферное давление будет находиться на отметке 740 мм рт. ст.

Как сообщал ранее News.ru, 31 декабря Гидрометцентр России предупредил жителей и гостей столицы об ухудшении погоды в начале следующего года. Синоптикам пришлось объявить в регионе «жёлтый» уровень опасности.


#москва #погода #ветер #снег
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