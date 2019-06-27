https://static.news.ru/photo/0d9e59de-98c0-11e9-a244-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Двух косаток и шесть белух освободили из бухты Средняя. Специалисты доставили животных к мысу Перовского в Хабаровском крае, где отпустили в открытое море.

Перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие. Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят учёным отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении, — сообщил пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

Освобождение первой партии косаток и белух из «китовой тюрьмы» произошло на основании договоров с ВНИРО в виде покупки этих животных для нужд института. Поставщиками по ним являются «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий», заказчик — ВНИРО. Общая сумма закупок — 38,27 млн рублей.

Как писал News.ru, Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 28,176 млн рублей компанию «Афалина», которая занималась отловом косаток и белух, попавших затем в «китовую тюрьму» в Приморье. Документы по административным делам по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство» в отношении ООО «Белый кит», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Сочинский дельфинарий» поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ.