https://static.news.ru/photo/5fdb2350-9f30-11e9-9250-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) будут запущены до конца 2019 года, заявил заместитель генерального директора РЖД Олег Тони. Линии Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск, по его словам, заработают уже в ноябре.

Он также отметил, что интервал движения поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) к тому же периоду времени составит четыре минуты, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что сеть подземного и наземного железнодорожного транспорта столицы, включая метрополитен, МЦД и МЦК, планируется расширить до 500 станций. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.