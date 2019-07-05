Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) будут запущены до конца 2019 года, заявил заместитель генерального директора РЖД Олег Тони. Линии Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск, по его словам, заработают уже в ноябре.
Он также отметил, что интервал движения поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) к тому же периоду времени составит четыре минуты, передаёт
Ранее News.ru писал, что сеть подземного и наземного железнодорожного транспорта столицы, включая метрополитен, МЦД и МЦК, планируется расширить до 500 станций. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.