https://static.news.ru/photo/e641d424-9f36-11e9-84c5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жителю Новгородской области Юрию Картыжеву, которого первым в России наказали за «неуважение к власти», выписали новый штраф. На этот раз за публичную демонстрацию нацистской символики.

Кто-то меня взломал и выложил символику нацисткой Германии, я не выкладывал. Ко мне пришёл человек, Никита, с просьбой помочь, потому что его собираются якобы судить за оскорбление патриарха. Я посоветовал ему выкладывать видео, рассказывать об этом. А он взял и оговорил меня, сказал, что видел, как я что-то выкладываю, — цитирует Картыжева « МБХ Медиа ».

По его словам, повестку ему прислал капитан МВД по фамилии Ментовской, который также составил протокол. Через день прошёл суд. На заседании, как отметил Картыжев, его доводов не принимали, а также не вызывали свидетелей.

Жителю Новгородской области вменили в вину картинку на странице в соцсети «ВКонтакте» с надписью «Единая Россия», где также якобы был изображён зал, заполненный людьми «с распрямленными ладонями (предположительно в нацистском приветствии)».

В результате Картыжеву назначили административный штраф в размере 1000 рублей. С решением суда он не согласен и будет его обжаловать.

Как писал News.ru, ранее житель города Малая Вишера Новгородской области Юрий Картыжев подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение российской инстанции. В апреле Чудовский районный суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей за оскорбление президента Владимира Путина.