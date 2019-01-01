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Первая в России игорная зона «Азов-Сити» закрыта

Zamir Usmanov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Первая российская игорная зона «Азов-Сити», расположенная в Щербиновском районе Краснодарского края, закрылась, как это и было предусмотрено распоряжением правительства страны. Местные власти обещают полную выплату компенсаций работникам.

В «Азов-Сити» трудились около 2,5 тыс. человек, 470 из них — жители района. Часть попавших под сокращение сотрудников уже устроились на работу в местные кафе, некоторые получили приглашения от резидентов второй игорной зоны в Сочи, сообщает ТАСС.

Игорная зона была создана в Краснодарском крае летом 2009 года. Она стала первой в стране после принятия закона о запрете публичных азартных игр и создании специализированных территорий. За девять лет её посетили более миллиона человек.

Изначально предполагалось, что «Азов-Сити» будет развиваться и как курорт. Однако после 2014 года взамен этой игорной зоне было принято решение открыть другую — в Красной Поляне, где благодаря зимней Олимпиаде появились отели и туристическая инфраструктура мирового уровня.

Как ранее сообщал News.ru, ущерб от закрытия «Азов-Сити» понесут не только организаторы проекта, но и территория, на которой он расположен, и местные жители. Это приведёт к заморозке многих социальных проектов.


#азартныеигры #казино #Краснодарскийкрай #игорныезоны
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