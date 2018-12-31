Первая очередь трассы «Таврида» введена в строй в Крыму

https://news.ru/storage/news/7efda3ec709e69fde8d71874f58d739a/6253cc4a-e959-43c5-af13-6533472139d1_850.jpg Алексей Мальгавко/РИА Новости

Движение транспорта на первой очереди федеральной трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя официально открыто. Запуск происходил поэтапно.

«Первая очередь трассы „Таврида“ в Крыму — 190 км от Керчи до Симферополя в двухполосном исполнении — введена в строй», — сообщил РИА Новости пресс-секретарь генподрядчика строительства трассы АО «ВАД» Григорий Назаров.

По информации министра транспорта Республики Крым Сергея Карпова, готовность трассы 51%. По его словам, на первой очереди автодороги до полного завершения строительства введено ограничение скорости в 60 км/ч.

Как ранее сообщал News.ru, 29 декабря рабочее движение было открыто на участке от Симферополя до Белогорска длиной 27,5 км, а 30 числа — на участке от Белогорска до села Батального на протяжении 85 км.

31 декабря объявлено о запуске участка трассы «Таврида» от Батального до Керчи.

Четырехполосная трасса «Таврида» соединит Керчь, где построен Крымский мост, с Симферополем и Севастополем. Общая протяженность автострады — 250,7 км, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки.

Полная стоимость строительства оценивается в 149,3 млрд рублей.