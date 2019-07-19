https://static.news.ru/photo/64e2b78e-ab04-11e9-ae8b-fa163e074e61_1024.jpg Пьер Ришар Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Французский актёр Пьер Ришар заявил, что любит Россию и без официального признания его гражданином страны. Об этом он сообщил на проходящем в Ессентуках кинофестивале «Хрустальный ИсточникЪ».

Очень люблю Россию, русских людей и чувствую, что россияне тоже любят меня. Это ведь как с женитьбой: не обязательно всё официально оформлять, чтобы любить свою жену. Я и так люблю Россию, без всяких специальных документов, — сказал Ришар.

По его словам, Россию он не только любит, но и очень хорошо знает, возможно, даже лучше, чем некоторые люди, которые живут в РФ. Актёр побывал во многих городах, в том числе в Москве, Екатеринбурге, Самаре, Ханты-Мансийске.

Ранее News.ru сообщал, что французский актёр Жерар Депардье, с 2013 года являющийся гражданином России, решил получить турецкий паспорт в этом году. Он заявил, что намерен посетить Турцию в октябре и поговорить с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.