https://static.news.ru/photo/6846e3fe-b6b3-11e9-97fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Слава Краснокамск/vk.com

Жители Пермского края в социальных сетях встали на сторону бывшего завуча школы в городе Краснокамске. Пользователи готовят петицию в защиту работницы. В учебном заведении, где она работала, от голода умерла 14-летняя девочка.

По мнению пермяков, завуч не могла спасти ребёнка, так как школьница скончалась летом, когда персонал образовательного учреждения не контактирует со своими воспитанниками. При этом саму завуча они характеризуют как понимающего, способного решить проблемы в классе педагога.

Ранее News.ru писал, что завуч общеобразовательной школы № 3 города Краснокамска Пермской области сядет на скамью подсудимых за смерть 14-летней школьницы от голода. Мать девочки специально не давала дочери есть, что привело к гибели подростка.