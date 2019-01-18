Пермяки сдают кровь для выпрыгнувшей из окна девушки

https://news.ru/storage/news/18cfaa2e51fac9dd65455372425d698a/69f11eb9-ac12-410c-ad51-44eeebd8e177_850.jpg Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Жители Перми с утра 18 января начали сдавать кровь, чтобы помочь девушке, выпрыгнувшей из окна бизнес-центра во время пожара. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом рёбер и подозрение на спинальную травму.

По словам сестры девушки, «пока сданной крови достаточно», передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал о пожаре, который произошёл 17 января в бизнес-центре «Бажов» в Перми. Спасаясь от огня, люди выпрыгивали на улицу из окон здания. Одна из сотрудниц центра спрыгнула и ударилась головой о козырёк подъезда, она была госпитализирована. Позже спасатели вывели из помещений на третьем и четвёртом этажах 14 человек.