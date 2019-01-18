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Пермяки сдают кровь для выпрыгнувшей из окна девушки

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Жители Перми с утра 18 января начали сдавать кровь, чтобы помочь девушке, выпрыгнувшей из окна бизнес-центра во время пожара. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом рёбер и подозрение на спинальную травму.

По словам сестры девушки, «пока сданной крови достаточно», передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал о пожаре, который произошёл 17 января в бизнес-центре «Бажов» в Перми. Спасаясь от огня, люди выпрыгивали на улицу из окон здания. Одна из сотрудниц центра спрыгнула и ударилась головой о козырёк подъезда, она была госпитализирована. Позже спасатели вывели из помещений на третьем и четвёртом этажах 14 человек. 


#пожары #пермь
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