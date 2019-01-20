Пермского чиновника уже подозревали в незаконной охоте

https://news.ru/storage/news/32fb32b435c4c257a02c12efa1f933e0/e1f9dc0b-e18d-4f4a-811a-9cd06271c38f_850.jpg S. Meyers/blickwinkel/Global Look Press

Обвинённого в убийстве спящего в берлоге медведя главу Юксеевского сельского поселения Кочевского района Пермского края Василия Утробина ранее уже подозревали в незаконной охоте.

Заявление на чиновника было написано сотрудником охотнадзора весной прошлого года. Он увидел на странице Утробина «ВКонтакте» снимки с убитыми рысями, разрешения на добычу которых не выдавались.

В отношении нарушителя началась проверка, однако тот заявил, что фотографии подверглись обработке в редакторе. Доказать факт незаконной охоты следователям так и не удалось, передаёт URA.RU.

Ранее News.ru писал, что следователи Пермского края приступили к доследственной проверке после информации о том, что чиновники незаконно охотились на территории Кочевского района. По данным пресс-службы регионального управления СКР, охота велась на медведя и рысь.