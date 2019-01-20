Пермского чиновника уже подозревали в незаконной охоте

Обвинённого в убийстве спящего в берлоге медведя главу Юксеевского сельского поселения Кочевского района Пермского края Василия Утробина ранее уже подозревали в незаконной охоте.
Заявление на чиновника было написано сотрудником охотнадзора весной прошлого года. Он увидел на странице Утробина «ВКонтакте» снимки с убитыми рысями, разрешения на добычу которых не выдавались.
В отношении нарушителя началась проверка, однако тот заявил, что фотографии подверглись обработке в редакторе. Доказать факт незаконной охоты следователям так и не удалось, передаёт URA.RU.
Ранее News.ru писал, что следователи Пермского края приступили к доследственной проверке после информации о том, что чиновники незаконно охотились на территории Кочевского района. По данным пресс-службы регионального управления СКР, охота велась на медведя и рысь.