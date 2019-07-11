https://static.news.ru/photo/7edef1c0-a3f7-11e9-8b49-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Реклама «божественной» шаурмы была убрана из пермского кафе, а также из всех соцсетей. Такое решение приняла владелица заведения Вероника Бурдина из-за реакции РПЦ.

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков заявил, что РПЦ осудила рекламу из-за образа мученицы. На рекламном постере была изображена полуобнажённая модель. Вместо крыльев у неё была «божественно вкусная» шаурма, а грудь прикрывали скрещённые руки с шаурмой.

Мы живём в то время, когда бизнесмены используют недобросовестные приёмы для рекламы. Существуют чёткие границы, которые не стоит пересекать, — отметил Волков в интервью URA.RU .

По словам Бурдиной, выдержка из словаря Ожегова доказывает, что прилагательное «божественный» имеет значение «прекрасный». Таким образом, возмущение РПЦ безосновательно. Однако посты всё же решили убрать, чтоб не нагнетать обстановку, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, восемь человек госпитализированы с признаками острого пищевого отравления. Они съели шаурму в Братске.