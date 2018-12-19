Пермские судебные приставы нашли должницу за диваном

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Должники нередко «играют в прятки» с судебными приставами, пытаясь уклониться от исполнения законных требований. Сотрудники ФССП по Пермскому краю отыскали прятавшуюся от них должницу по алиментам за диваном.

Женщине надлежит выплатить свыше 300 тысяч рублей на содержание собственного ребёнка, однако она не торопится выполнять это обязательство. На неё не возымели действия ни неоднократные предупреждения о применении принудительным мер, ни даже административный арест на 10 суток.

Пытаясь избежать выплат, она стала прятаться от приставов, и те наведались по месту её прописки. В ходе опроса родственницы должницы приставы услышали подозрительный шорох, исходивший от дивана, на котором они сидели. Оказалось, что неплательщица пряталась между предметом мебели и стеной, но не выдержав долгого пребывания в ограниченном пространстве, выдала себя движением.

Первоначально она категорически отказывалась покидать своё убежище, однако приставам всё же удалось убедить её выйти наружу и отправиться с ними в отдел. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, но она сможет избежать привлечения к ответственности, если начнёт выплачивать алименты своему ребёнку, отметили в управлении ФССП по Пермскому краю.

Ранее News.ru сообщал о том, что в Калининграде судебным приставам пришлось записаться на занятия фитнесом, чтобы задержать должника по алиментам. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, ему назначили обязательные работы сроком на 80 часов.