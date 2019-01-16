Пермская колония торгует логотипами Apple

https://news.ru/storage/news/8eb99ffeb3f8528743900125b99526d0/cdbaf8c7-1dbc-4fab-aba8-e12a19370471_850.jpg Alexey Myakishev/Global Look Press

Исправительная колония № 11, расположенная в посёлке Ныроб Пермского края, открыла магазин по продаже сувениров, изготовленных заключёнными.

В ассортименте торговой точки кухонная утварь, аксессуары для бани, швейная продукция, мангалы, мебель, а также различные сувенирные изделия, в числе которых хорошо известный логотип компании Apple в виде надкусанного яблока.

Руководство колонии отмечает, что товары «Сувенирной лавки» практически не имеют аналогов и выполнены из экологически чистого сырья. Приобрести их может любой желающий без проверки документов и досмотра, поскольку магазин расположен за пределами режимной территории. Кроме того, там можно оформить заказ на изготовление продукции, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ ФСИН по региону.

Ранее News.ru писал, что заключённые колонии строгого режима в Челябинске организовали рок-группу и исполняют кавер-версии песен отечественных и зарубежных поп-музыкантов, но в более жёстком стиле. Раз в несколько месяцев они выезжают на гастроли в другие исправительные учреждения.