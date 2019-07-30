https://static.news.ru/photo/c875b492-b39f-11e9-a20c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Прихожане Скорбященского храма в городе Губаха Пермского края сообщили, что возле церкви установили плату за парковку. Стоимость стоянки за сутки составляет 50 рублей, за месяц — 1000 рублей, за два месяца — 1600 рублей.

По словам настоятеля храма отца Ярослава, парковка всегда была платной. Он пояснил, что люди, которые оставляют машины у церкви, являются жертвователями.

При этом священник отказался пояснить, почему парковка стала платной для прихожан и чья это инициатива, передаёт URA.RU .

Ранее News.ru писал, что минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей в России в скором времени могут стать значительно уже. Стандартный размер парковок может быть сокращён на 0,5 метра в ширину и на 0,3 метра в длину.