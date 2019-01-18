Перепись пернатого населения проведут в Москве

https://news.ru/storage/news/40e104bf3ae06e1df8e1db1aecba9f74/a6b003ba-ffa8-4a9c-aa7c-5736e1f04522_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Зимний учёт водоплавающих птиц осуществят в Москве. Это традиционная перепись, которую специалисты проводят каждый год в третьи выходные января. Цель — собрать наиболее полные данные о численности и местах обитания пернатых.

При этом, как отмечают эксперты, задача — не просто сосчитать поголовье. Экологи рассчитывают оценить состояние водоёмов и экологической ситуации в столице в целом.

Помочь орнитологам в сборе данных могут все желающие. Для этого при себе нужно иметь бинокль, фотоаппарат и блокнот, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

«То, что жители принимают участие в таких мероприятиях, — большое подспорье учёным-орнитологам. Кроме того, учёт — это прекрасная возможность познакомиться с разными видами птиц, которые обитают на природных территориях столицы, расширить свой кругозор, полюбоваться красотой природы», — заявил глава департамента Антон Кульбачевский.

Перепись намечена на 19 и 20 января в десяти районах столичного региона. Она будет проходить в рамках общероссийского учёта водоплавающих птиц «Серая шейка — 2019».

В начале зимы, как писал News.ru, в Москве появились птицы «под градусом». Они летали навеселе, устраивали «разборки» с хохлатыми сородичами и засыпали на лету. Причиной пьянства у пернатых стали перепады температур, из-за которых ягоды рябины успели забродить прямо на ветках.