Министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро выступил с сообщением о переносе столицы страны из Джакарты в другой город в 2021 году. Мегаполис задыхается от пробок — инфраструктура безнадёжно устарела, говорится в сообщении агентства « Синьхуа ».

Мы начнём строительные работы в 2021 году. Надеемся, что процесс переноса будет закончен к 2024 году, — приводил ранее слова министра News.ru.

Предположительно, новая столица будет возведена на острове Калимантан в центральной части Индонезии. Цена переноса — $32,5 млрд. Несколько ранее прогноз индонезийского правительства был почти на $10 млрд меньше — $22,6 млрд.

Aditya Irawan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Впервые идея переноса Джакарты была озвучена президентом страны Джоко Видодо в конце апреля 2019 года. Исследования, на которые опираются сторонники этого шага, были проведены несколькими компаниями, среди них — Uber и Inrix. По данным первой из них, автомобилисты Джакарты проводят в пробках 22 дня в году (максимально высокий показатель для стран Азии), а в докладе компании Inrix указано, что нынешняя индонезийская столица занимает 12-е место в списке самых загруженных мегаполисов мира.

Тонущая столица

Аргументов в пользу переноса Джакарты более чем достаточно. Один из них — затопление городских кварталов наступающим на мегаполис океаном, о чём News.ru подробно рассказывал год назад.

Учёные считают, что индонезийская столица уже к 2050 году может почти полностью уйти под воду. Без крова останется большая часть населения, равного примерно 10 млн человек. Тонущий мегаполис построен на болотистых почвах. Площадь Джакарты составляет 664 кв. км (для сравнения — территория «старой» Москвы равна 1100 кв. км). Через индонезийскую столицу протекает 13 рек, и, кроме того, город омывает Яванское море. Джакарта страдает от наводнений, но дело не только в них: город буквально уходит под воду, причём его северные кварталы опускаются с устрашающей скоростью — на 25 см в год. Другие районы тоже тонут, хотя и более медленными темпами. В Западной Джакарте, например, территория уходит вниз на 15 см ежегодно, восточные кварталы прячутся под воду со скоростью 10 см в год. На 2 см в год погружаются районы Центральной Джакарты и на 1 см — в южной части города. И хотя все прибрежные поселения мира постепенно опускаются в воду, темпы погружения столицы Индонезии превышают средние показатели примерно в 2,5 раза.

Жители эвакуируют свои товары во время сильного наводнения, обрушившегося на низкие населенные пункты в Джакарте, 2018 год Edi Ismail/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Такое положение дел частично объясняется чрезмерной добычей подземных вод для использования их в качестве питьевой воды, а также для других повседневных целей. Водопроводная вода не является достаточно качественной, и у людей нет выбора, кроме как прибегать к откачке её из водоносных горизонтов глубоко под землёй. Но при этом земля оседает вниз.

Примеры успешной передислокации

Примеров удачного перемещения столиц в мире за много веков скопилось немало. Самые свежие у всех на слуху: это Бразилия, Австралия и Казахстан.

Сегодняшняя столица Бразилии — город с названием Бразилиа. Он был заложен в конце 1950-х годов с нуля, буквально в пышных джунглях страны. Началось всё с клятвы кандидата в президенты: Жуселину Кубичек публично пообещал, что в случае его избрания на пост первого лица страны, он построит новую столицу до конца своего президентского срока. И через три года после его избрания город уже вовсю кипел жизнью, став пристанищем не только для простых людей, но и для для законодательной, исполнительной и судебной властей.

Канберра, Австралия pixabay.com

В Австралии долгие годы за право считаться единственной столицей страны сражались два крупнейших на континенте города — Мельбурн и Сидней. В конечном итоге было решено построить столицу с нуля, и ею стала «новорождённая» Канберра. Изначально предполагалось, что город будет использоваться исключительно как административный центр. Сегодня население Канберры чуть больше 300 тысяч человек — здесь нет никаких предприятий, это действительно лишь административный центр.

В Малайзии новой столицей страны стала Путраджайя, или, как её ещё иногда называют, город будущего. Это один из любимейших проектов бывшего премьер-министра Малайзии — Махатхира Мохамада. Перенос столичных функций из Куала-Лумпур оказался вполне успешным.

На территории бывшего СССР наиболее удачный пример с переносом столицы в другой город продемонстрировал Казахстан. Жители страны за последние 100 лет трижды сменили главный центр — сначала это была Кызылорда, затем Алма-Ата и, наконец, Астана (бывший Целиноград), не так давно переименованная в Нур-Султан.

Астана, Казахстан pixabay.com

Переносились в своё время столицы Белоруссии, Литвы и Украины (из Харькова в Киев). Вашингтон в 1800 году стал во главе США, после того как в этом почётном обличье побывали 11 других городов с момента проведения Первого континентального конгресса в 1774 году. На Руси в 882 году столицу перенесли из Великого Новгорода в Киев. Ранее столицей была Ладога; в список центров попадали также Суздаль и Владимир. А о том, что долгое время главным городом страны был Санкт-Петербург, а не Москва, напоминать излишне.

Российскую столицу — в ссылку в Сибирь

Москва, точно так же как Джакарта, задыхается сегодня от пробок. Горожане считают проблемы, связанные с автотранспортом (отсутствие должного количества парковочных мест, пробки на дорогах, загазованность, загруженность столичного метро и так далее) самой важной проблемой из всех, что стоят нынче. О том, что неплохо бы столичные функции переложить в другую географическую точку, неоднократно заявляли политики и общественные деятели. В качестве регионов, способных перенять эстафету, чаще других назывались Сибирь и Дальний Восток. Сибирь при этом называлась значительно чаще и вполне понятно почему: занимает она 75% территории страны, а проживает здесь около 20% всего населения.

Экс-глава МЧС Сергей Шойгу в 2012, ещё до назначения его министром обороны Российской Федерации, высказывался в пользу идеи переноса столицы России. Заявление было сделано в эфире «Русской службы новостей».

Вообще, по-хорошему, многие об этом говорят. Я, наверное, один из них. Столицу надо переносить куда-то дальше, в Сибирь, мне так кажется, — сказал Шойгу в рамках беседы, касавшейся переезда столичных чиновников в Московскую область.

Гендиректор компании UC Rusal Олег Дерипаска в своё время был сторонником передачи столичных функций от Москвы к регионам. Он предполагал, что перенос столицы в Сибирский край ускорит интеграцию России с Азиатско-Тихоокеанским регионом. В качестве претендентов на звание столицы предприниматель называл Красноярск и Иркутск.

Красноярск Global Look Press

Идею перенести главный центр в Екатеринбург или Новосибирск выдвигал в своё время член Совета Федерации от Республики Бурятия Арнольд Тулохонов. Сенатор, будучи доктором географических наук, хорошо понимал, о чём он говорит, и основой для переезда считал экономический фактор.

Столица должна быть в середине, чтобы было удобно не чиновникам, а населению. Сегодня 75% перевозок осуществляется через Москву, и, чтобы из Якутска попасть в Читу, приходится ехать через Москву, — заявил в своё время Тулохонов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал перенести столицу в Магадан, а бывший мэр Томска Николай Николайчук хотел бы оделить столичными функциями вверенный ему город.

Но самым известным оказался проект директора Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова. В 2014 году он выступил с докладом «Сибирь — новая Центральная Россия, или Как юг Западной Сибири станет экономическим центром планеты». Демограф назвал целый ряд российских городов, подходящих, с его точки зрения, на роль новой столицы России: Бийск, Юрга, Новокузнецк, Барнаул, Кемерово, Абакан, Омск, Новосибирск, Красноярск и Томск.

Однако идея всё же оказалась нежизнеспособной. Москву никто пока никуда не станет переносить, возможно, потому, что ей, в отличие от Джакарты, не грозит затопление. Эксперты, с которыми News.ru обсудил эту тему, высказали своё мнение.

Мы знаем, что любая столица всегда страдает от своих столичных функций. И если бы время от времени её переносили в какое-то пустое место, возникала бы новая точка роста. А тот самый город, который был на месте столицы, никуда бы не девался. Возьмите Нью-Йорк, Мельбурн, Сидней — все они развиваются после того, как перестали быть столицами. Москва забронзовела. Всех всё устраивает. Было очень много вариантов переноса столицы, особенно много их появилось после 1991 года. Но ничего не произошло. Не так давно был указ Дмитрия Медведева перенести столичную часть на присоединённые территории Новой Москвы, но он также не был исполнен. Я лично разрабатывал проект переноса главного центра на Каспий. Но всё это никому не нужно. Все отлично сидят, у всех в Москве имеются отличные квартиры, рядом расположены их дачи, всё отработано, работают мигалки, поэтому транспортных проблем у тех, кто принимает решения о переносе, нет. Можно спать спокойно. Строительство новых жилых комплексов в Москве не предполагает нужного числа парковочных мест, а на вопрос, почему это так, могли бы ответить только два человека — это мэр столицы Сергей Собянин и как бы главный архитектор города Сергей Кузнецов. Последний озабочен в основном покраской фасадов. В Москве сейчас приоритет инвестора, а не города. Город получает большие налоги, большие поступления в бюджет, столичная казна богатеет, что позволяет и плитку по три раза перекладывать, и улицы сначала расширять, а потом сужать, и много-много чего ещё. Освоить деньги есть на чём. Для того чтобы это было так, а не иначе, нужно раздавать столичные земли, не думая об инфраструктуре. Например, в рамках реновации будет построено жилья в три раза больше, чем было до этого на реновируемых территориях. В отношении же автомобилистов Собяниным применена теория репрессий. У москвичей нет возможности использовать личный транспорт. Потому что пробки, потому что негде припарковаться или же парковки слишком дорогие. И это стало решением проблемы с точки зрения городских властей. Да, в мире есть практика, когда на личном автомобиле в центр города могут проехать только те, кто очень дорого заплатил за такую возможность. Например, в Лондоне. Но там иначе устроено метро, там значительно больше станций, они удобно расположены, и я, находясь в британской столице, скорее воспользуюсь метро, чем такси, потому что это удобно. В Париже то же самое. В Москве же всё иначе. И власти московские проводят политику простую: «Нет транспорта — нет проблемы». Сергей Ткаченко бывший глава НИиПИ Генплана Москвы, заслуженный архитектор РФ, член-корреспондент Российской академии художеств