https://static.news.ru/photo/45cdab60-8fed-11e9-a3b6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Переменная облачность, местами небольшой дождь ожидаются в Москве в воскресенье, 16 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днём в столице ожидается от 22 до 24 градусов тепла. В ночь на 17 июня температура может опуститься до плюс 12 градусов. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

По данным синоптиков, в Подмосковье в воскресенье, 16 июня, ожидается от 20 до 25 градусов тепла. Синоптики предупреждают о риске природных пожаров в Московском регионе, 16 июня объявлен «жёлтый» уровень опасности. Причиной послужила высокая пожароопасность, а также вероятность стихийных бедствий с серьёзными последствиями, писал News.ru.