Переэкзаменовку водителей назвали выкачиванием денег

https://news.ru/storage/news/0920b08ba8ea4953a7c2c2e00ab42511/ee97edc4-9b6f-412e-b9d3-4f3499b1fad8_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Идея проверять знания правил дорожного движения у россиян во время замены водительского удостоверения — раз в десять лет — может обернуться поборами со стороны сотрудников правоохранительных органов и дополнительными тратами автолюбителей. С тем же успехом можно заставить пересдавать и вождение, считает автоэксперт Дмитрий Болысов.

По его мнению, задумка сама по себе является проявлением несправедливости к водителям.

«Водителям достаточно просто прочитать в СМИ или просто в интернете о новых правилах. <…> Достаточно увеличить информационную доступность к этим изменениям в ПДД и всё», — цитирует Болысова Nation News.

Как отметил автоэксперт, в России «незнание закона не освобождает от ответственности, это все понимают, поэтому всё остальное притянуто за уши».

Он выразил уверенность, что повторные экзамены непременно будут платными, в связи с чем появятся квитанции и взносы. В результате, подчеркнул Дмитрий Болысов, механизм превратится в процедуру выкачивания денег.

Предложение о переэкзаменовке, как ранее сообщал News.ru, озвучили представители российских автошкол на ежегодном конгрессе. Они аргументировали это тем, что уровень знаний ПДД в стране катастрофически снижается, что негативно сказывается на безопасности дорожного движения. В ГИБДД назвали идею «хорошей инициативой».