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Переэкзаменовку водителей назвали выкачиванием денег

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Идея проверять знания правил дорожного движения у россиян во время замены водительского удостоверения — раз в десять лет — может обернуться поборами со стороны сотрудников правоохранительных органов и дополнительными тратами автолюбителей. С тем же успехом можно заставить пересдавать и вождение, считает автоэксперт Дмитрий Болысов.

По его мнению, задумка сама по себе является проявлением несправедливости к водителям.

«Водителям достаточно просто прочитать в СМИ или просто в интернете о новых правилах. <…> Достаточно увеличить информационную доступность к этим изменениям в ПДД и всё», — цитирует Болысова Nation News.

Как отметил автоэксперт, в России «незнание закона не освобождает от ответственности, это все понимают, поэтому всё остальное притянуто за уши».

Он выразил уверенность, что повторные экзамены непременно будут платными, в связи с чем появятся квитанции и взносы. В результате, подчеркнул Дмитрий Болысов, механизм превратится в процедуру выкачивания денег.

Предложение о переэкзаменовке, как ранее сообщал News.ru, озвучили представители российских автошкол на ежегодном конгрессе. Они аргументировали это тем, что уровень знаний ПДД в стране катастрофически снижается, что негативно сказывается на безопасности дорожного движения. В ГИБДД назвали идею «хорошей инициативой».


#безопасность #ПДД #экзамены
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