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Переэкзаменовку по ПДД могут ввести только для нарушителей

Сергей Киселев/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Массовая проверка знаний Правил дорожного движения (ПДД) при замене водительских удостоверений — мера чрезмерная и неоправданная, заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. Он напомнил о том, что изменения в ПДД вносятся так часто, что проводить переэкзаменовку можно едва ли не ежегодно.

«Если водитель ездит по правилам, штрафов минимум или вовсе нет, то на каком основании мы будем проверять его знания? Мы же не проводим раз в 10 лет экзамен на подтверждение диплома», — заявил Афонский, его слова приводит «Российская газета».

Вместе с тем, он допустил, что исключения возможны. И назвал оправданной меру по проверке знаний у «рецидивистов» — при грубых, систематических нарушениях ПДД. Если такой несознательный водитель «провалится» на экзамене и его не допустят к управлению машиной, то это будет справедливо, выразил уверенность парламентарий.

Предложение о переэкзаменовке, как ранее сообщал News.ru, озвучили представители российских автошкол на ежегодном конгрессе. Они аргументировали это тем, что уровень знаний ПДД в стране катастрофически снижается, что негативно сказывается на безопасности дорожного движения. В ГИБДД назвали идею «хорошей инициативой».


#ПДД #водители #экзамены
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