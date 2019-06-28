https://static.news.ru/photo/3cb65036-9925-11e9-b52a-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Малахов Фото: EMERCOM of Russia/via Global Look Press

Специальный выпуск ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», посвящённый сёстрам Хачатурян, хладнокровно убившим своего отца, был отменён без пояснения причин.

По словам правозащитницы Дарьи Серенко, программа должна была выйти в эфир 27 июня в 17:25, однако вместо неё был показан другой выпуск шоу Малахова.

При этом племянник Михаила Хачатуряна Арсен (заинтересованный, кстати, в собственности Михаила ― а девушки отказались от всякой собственности) ходит сегодня везде по всем телепередачам и продолжает очернять сестёр, ― написала Серенко на своей странице в Facebook.

Она также выразила уверенность, что телеканал «Россия 1» таким образом решил оказать давление на защитников сестёр Хачатурян. Серенко призвала сторонников девушек использовать каждую возможность, чтобы выразить свою позицию, так как телеканалы решили бороться с общественным мнением.

В июле 2018 года в Москве ножом в сердце был убит Михаил Хачатурян. Преступление совершили его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария. Они сами вызвали полицию и позже признались в убийстве. Однако девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

Ранее News.ru писал о том, что 14 июня следствие предъявило сёстрам окончательную редакцию обвинения. Девушкам инкриминируется пункт «ж» части 2 статьи 105 УК («Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору»), по ней им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.