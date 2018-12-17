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Перечень бесплатных медуслуг обнародован Минздравом

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Министерство здравоохранения опубликовало перечень медицинской помощи, которую россияне могут получить бесплатно. Её медицинские учреждения обязаны оказывать гражданам в соответствии с Программой государственных гарантий.

Право на охрану здоровья и бесплатную медпомощь каждый гражданин имеет в соответствии со статьёй 41 Конституции России, напоминают «Аргументы недели» со ссылкой на ведомство.

Бесплатно россиянам предоставляется первичная медико-санитарная помощь. Она включает в себя осмотр специалистами в амбулатории, в условиях дневного стационара. Человек также вправе рассчитывать на специализированную медпомощь — диагностику и лечение заболеваний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий. Бесплатно обязаны оказывать и высокотехнологичную медпомощь с применением новых сложных и уникальных методов лечения, а также ресурсоёмких методов лечения с научно доказанной эффективностью.

Помимо этого, не обязаны граждане оплачивать скорую медпомощь, если она оказана государственными и муниципальными медицинскими организациями при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

В Минздраве также уточнили, что бесплатно, помимо прочего, можно сделать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), а также химиотерапию для пациентов с онкологическими диагнозами.

Как ранее сообщал News.ru, в специально разработанной памятке Минздрав не только напомнил о правах на бесплатную медицинскую помощь, но и подробно разъяснил основные гарантии защиты прав пациента.


#болезни #медицина #Минздрав
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