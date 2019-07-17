https://static.news.ru/photo/affdb528-a8cc-11e9-bf7e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexandr Romanchenko/Russian Look/Global Look Press

Сложности с поставками лекарств начались в российских центрах по борьбе с ВИЧ из-за того, что Минздрав не смог закупить ламивудин — самое распространённое противовирусное средство. Об этом заявил директор фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский.

Лавимудина уже нет в большинстве регионов, — цитирует Красовского « МБХ медиа ».

По его словам Минздрав, у которого «стоит задача всё сократить», довёл ситуацию до перебоев с поставками.

Бюджет не увеличивается, а количество людей, которых надо лечить, увеличивается с каждым днём. Они (Минздрав. — News.ru) говорят, что так и будут лечить, в прошлом году покупали за, условно, 200 рублей, а в этом будем за 140, а если производитель не согласен, — будем искать другого производителя. А у нас нет другого производителя, — считает Красовский.

Директор фонда «СПИД.Центр» уверен, что чиновники «просто ультимативно пытаются диктовать компаниям свои условия» и «думают, что смогут купить другой препарат, а нет другого, на нём вообще всё основано».

Как считает руководитель международных проектов фонда «СПИД.Центр», врач-инфекционист Николай Лунченков, аналоги ламивудину есть, но они более токсичны и стоят дороже.

По словам медика, ламивудин входит в большинство схем борьбы с ВИЧ и без этого препарата многие способы лечения будет невозможно осуществить.

Тендеры на закупку ламивудина в 2019 году не состоялись из-за отсутствия заявок от фармкомпаний. Минздрав пытается провести аукцион на закупку лекарств по заниженной стоимости, из-за чего центры СПИД сталкиваются с нехваткой препарата.

Как писал News.ru, ранее Роспотребнадзор отметил увеличение числа регионов с эпидемией ВИЧ. За два года их число возросло более чем на 40%. Примерно две трети больных составляют экономически активные граждане в возрасте от 30 до 50 лет. В Минздраве сочли, что это не означает ухудшения эпидемиологической обстановки.