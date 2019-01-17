Переаттестация прошла на Байконуре после аварии «Союза»

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Ракетно-космический центр «Прогресс» из Самары провёл на космодроме Байконур переаттестацию своих сотрудников после аварии на старте ракеты-носителя «Союз-ФГ», произошедшей в октябре 2018 года. Об этом заявил генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов.

«На байконурском филиале общества проведена внеочередная аттестация исполнителей и контролёров, уточнены технологические операции в части повышения качества исполнения», — цитирует Баранова ТАСС.

Как писал News.ru, 11 октября 2018 года спускаемый аппарат корабля «Союз» с космонавтом и астронавтом на борту приземлился в Казахстане. Ранее, во время старта ракеты-носителя, произошла авария. В Роскосмосе заявили, что Москва передала Вашингтону все материалы, касающиеся инцидента.