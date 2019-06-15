https://static.news.ru/photo/e67bd014-8f9d-11e9-a0b3-fa163e074e61_1024.jpg Встреча жителей Чемодановки с губернатором Иваном Белозерцевым Фото: pnzreg.ru

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал жителям села Чемодановка благоустроить их район, где все силовики занимаются выяснением обстоятельств произошедшей 13 июня массовой драки.

Идут следственные действия, — заявил чиновник.

Белозерцев подчеркнул, что сформированы специальные рабочие группы, которые выяснят все детали произошедшего между сельчанами во время драки. Кроме того, он пообещал решить все вопросы, касающиеся благоустройства в селе, водоснабжения, уличного освещения, транспорта, социальной защиты населения.

Ранее между жителями Чемодановки на бытовой почве возник конфликт, который позже перерос в массовую драку. Пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы, один из которых — 34-летний мужчина — скончался в больнице.

Как писал News.ru, Всемирный русский народный собор призывает ужесточить наказание за преступления межэтнического характера в связи с массовой дракой в посёлке под Пензой. Там произошла стычка местных жителей, предположительно, на национальной почве, погиб один человек.