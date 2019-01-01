Пензенская область увеличила размер пособия на двойняшек

https://news.ru/storage/news/6ad88cb7ef677f013aef47dc38d1cdaa/6c2199ce-e3d7-407d-be40-92a61824df85_850.jpg Torsten Becker/Global Look Press

Власти Пензенской области в несколько раз подняли размер единовременного пособия, выплачиваемого при рождении двух, трёх и более детей одновременно. Об этом рассказал глава региона Иван Белозерцев.

Он пояснил, что ранее выплата составляла 11,34 тысячи рублей на каждого ребёнка при рождении двойни или тройни. С 1 января она законодательно увеличена до 40 тысяч рублей на каждого младенца.

В Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области отметили, что в регионе растет число детей, родившихся в результате многоплодной беременности. Так, в 2016 году родились 288 малышей, в 2017-м – 314, за девять месяцев прошлого года – 247. Ожидается, что в 2019 году в области в результате многоплодной беременности на свет появятся более 370 детей, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал об увеличении размера пособия по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет. С 1 января минимальный размер выплаты составляет 4,5 тысячи рублей, максимальный – 26 тысяч рублей.