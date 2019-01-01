USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,740.34 $
МОСКВА-5°C11:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Пензенская область увеличила размер пособия на двойняшек

Torsten Becker/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Власти Пензенской области в несколько раз подняли размер единовременного пособия, выплачиваемого при рождении двух, трёх и более детей одновременно. Об этом рассказал глава региона Иван Белозерцев.

Он пояснил, что ранее выплата составляла 11,34 тысячи рублей на каждого ребёнка при рождении двойни или тройни. С 1 января она законодательно увеличена до 40 тысяч рублей на каждого младенца.

В Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области отметили, что в регионе растет число детей, родившихся в результате многоплодной беременности. Так, в 2016 году родились 288 малышей, в 2017-м – 314, за девять месяцев прошлого года – 247. Ожидается, что в 2019 году в области в результате многоплодной беременности на свет появятся более 370 детей, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал об увеличении размера пособия по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет. С 1 января минимальный размер выплаты составляет 4,5 тысячи рублей, максимальный – 26 тысяч рублей. 


#дети #пособия #пензенскаяобласть
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
общество 07:34, 19 ноября 2018
Соцстрах увеличил размер пособия по уходу за ребёнком
Накануне своей гибели женщина получила 25 тысяч рублей
происшествия 04:57, 19 сентября 2017
Мать троих детей зарезали на Камчатке из-за социального пособия
Накануне своей гибели женщина получила 25 тысяч рублей
Лента новостей
происшествия 11:12
Отопление и вода появились в повреждённом взрывом доме
экономика 11:00
Ставки акцизов на табак вновь выросли в России
в мире 10:59
Названа дата коронации короля Таиланда Рамы X
происшествия 10:59
Пострадавшим от взрыва газа на Урале помогут с арендой жилья
спорт 10:52
Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира WTA в Китае
Другие новости
общество 10:52
Деньги коррупционеров передадут в Пенсионный фонд
общество 10:23
Москвичам показали более сотни праздничных спектаклей
общество 10:04
Власти оплатят похороны погибших в Магнитогорске
общество 09:48
Газовые сети на Урале проверят после взрыва в Магнитогорске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top