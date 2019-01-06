Реестр неэффективных котельных составлен в Пензе

Власти Пензенской области составили реестр неэффективных котельных. В него были включены более 50 объектов, сообщили в областном управлении ЖКХ и гражданской защиты населения.
Для их модернизации в 2019 году планируется привлечь средства инвесторов, а также государственные ассигнования. Список был составлен по поручению губернатора области Ивана Белозерцева, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что администрация Лоухского района Карелии сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с остановкой двух котельных. Инцидент произошёл в посёлках Чупа и Лоухи после того, как закончилось топливо.