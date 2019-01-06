Реестр неэффективных котельных составлен в Пензе

https://news.ru/storage/news/669bfecb9dbc7c8bdcb31e95c56ad3fe/58b93409-0290-43f5-bb8f-bddbf89804ae_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Власти Пензенской области составили реестр неэффективных котельных. В него были включены более 50 объектов, сообщили в областном управлении ЖКХ и гражданской защиты населения.

Для их модернизации в 2019 году планируется привлечь средства инвесторов, а также государственные ассигнования. Список был составлен по поручению губернатора области Ивана Белозерцева, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что администрация Лоухского района Карелии сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с остановкой двух котельных. Инцидент произошёл в посёлках Чупа и Лоухи после того, как закончилось топливо.