USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,825.77 $
МОСКВА-7°C14:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Реестр неэффективных котельных составлен в Пензе

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Власти Пензенской области составили реестр неэффективных котельных. В него были включены более 50 объектов, сообщили в областном управлении ЖКХ и гражданской защиты населения. 

Для их модернизации в 2019 году планируется привлечь средства инвесторов, а также государственные ассигнования. Список был составлен по поручению губернатора области Ивана Белозерцева, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что администрация Лоухского района Карелии сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с остановкой двух котельных. Инцидент произошёл в посёлках Чупа и Лоухи после того, как закончилось топливо.


#пенза #власть #реестр #котельные
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
происшествия 16:59, 2 января 2019
МЧС: аварию на теплотрассе в Самаре ликвидировали
экономика 08:10, 27 декабря 2018
Россиян предупредили о резком росте тарифов на воду и тепло
общество 00:18, 23 декабря 2018
Тепло вернулось в дома Саратова после устранения аварии
Лента новостей
в мире 14:46
Женившийся на россиянке король Малайзии отрёкся от престола
спорт 14:42
Шансы россиян на победу в «Тур де Ски» оценили
в мире 14:42
Папа римский поздравил верующих с Рождеством
происшествия 14:35
Участники ДТП хотели избавиться от пакетов с наркотиками
общество 14:31
Магнитогорцы выступили за возврат газа в рухнувший дом
Другие новости
общество 14:31
Магнитогорцы выступили за возврат газа в рухнувший дом
общество 14:16
Милонов открестился от спецзаказа на свой рэп
общество 13:59
Победители «Русского лото» не спешат забирать миллиард
общество 13:49
МЧС предупреждает о новых лавинах в Сочи
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top