https://static.news.ru/photo/0096376e-b5e1-11e9-a793-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер и президент США Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что хочет разместить новые ракеты в Азии как можно быстрее.

Он отметил, что рассчитывает на появление снарядов в регионе в течение нескольких месяцев, передаёт Reuters .

Но такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается, — отметил он.

Как писал News.ru, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс считает возможным прийти к новым договорённостям с Россией по вопросам контроля за ракетными вооружениями.

До этого госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за нарушения РФ его условий.