Министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что хочет разместить новые ракеты в Азии как можно быстрее.
Он отметил, что рассчитывает на появление снарядов в регионе в течение нескольких месяцев, передаёт
Но такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается, — отметил он.
Как писал News.ru, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс
До этого госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за нарушения РФ его условий.