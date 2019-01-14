Пенсионерам Магнитогорска навязывают газовое оборудование

Частные газовые компании активизировались после взрыва газа в доме в Магнитогорске. Их представители предлагают горожанам приобрести оборудование по завышенным ценам.
Так, к пенсионерке, проживающей на улице Шефской, под предлогом проверки вентилей после трагедии пришёл продавец. После «инспекции» он предложил женщине купить за восемь тысяч рублей прибор, который в магазине стоит 200 рублей.
Внук пенсионерки вызвал полицию. Сотрудники провели с коммивояжёром профилактическую беседу, сообщает Ura.ru.
Ранее News.ru писал, что обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.