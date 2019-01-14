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Пенсионерам Магнитогорска навязывают газовое оборудование

Ilya Moskovets/Xinhua/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Частные газовые компании активизировались после взрыва газа в доме в Магнитогорске. Их представители предлагают горожанам приобрести оборудование по завышенным ценам.

Так, к пенсионерке, проживающей на улице Шефской, под предлогом проверки вентилей после трагедии пришёл продавец. После «инспекции» он предложил женщине купить за восемь тысяч рублей прибор, который в магазине стоит 200 рублей.

Внук пенсионерки вызвал полицию. Сотрудники провели с коммивояжёром профилактическую беседу, сообщает Ura.ru.

Ранее News.ru писал, что обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.


#ГАЗ #магнитогорск #пенсионеры #оборудование
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