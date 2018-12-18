Пенсионеров-беглецов поймали на перевозке кокаина

https://news.ru/storage/news/39d6cd402d1cba801f4e116406f68df7/0dea957e-9608-4b42-97df-e3e7bd13ff78_850.jpg Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Пару британских пенсионеров арестовали во время круиза по Карибскому морю. Семейство Кларк — 72-летнего Роджера и 70-летнюю Сьюзан — обвинили в незаконном обороте наркотиков на 2 млн фунтов стерлингов.

Правоохранители обнаружили в их чемоданах около 9 кг кокаина. Выяснилось, что пара отбывала наказание в норвежской тюрьме за незаконный оборот 260 кг гашиша. Однако им удалось бежать, после чего они сменили фамилию с Баттон на Кларк.

В конце 2010 года их арестовали в Англии по линии Интерпола. Они провели в тюрьме около пяти лет. После освобождения в 2016 году семья стала привлекать других людей в качестве прикрытия для своего наркобизнеса. Пара предлагала другим пожилым людям отправиться в совместный круиз. В путешествии пожилые люди якобы приобретали ананасы для последующей продажи фруктов в отели.

Однако, когда их каюту обыскали, в чемоданах обнаружили потайные отделения, полные кокаина. Сейчас пенсионеры ожидают суда, сообщает «Ридус».

Ранее News.ru писал, что крупную партию кокаина конфисковали рядом с тихоокеанским побережьем Гватемалы. Стоимость изъятых наркотических веществ превышает $58 млн. По данным прокуратуры республики, всего было обнаружено более 4,3 тысячи пакетов с запрещённым веществом. Контрабандистов, которым оно принадлежало, задержать не удалось.