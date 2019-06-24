https://static.news.ru/photo/928772a0-968d-11e9-b15c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: DPA/TASS

Копившая в собственной квартире не один год бытовые отходы пенсионерка едва не погибла под их весом. Пожилой женщине помогли вовремя прибывшие спасатели.

Как сообщили в Центре гражданской защиты Ярославской области, инцидент произошел в Дзержинском районе. К спасателям обратились врачи скорой помощи. Они сообщили, что не могут добраться до пациентки, которая оказалась заблокированной у себя дома.

Позже выяснилось, что в какой-то момент на женщину рухнула часть накопленного мусора и погребла её под собой. Оправившись от шока, она стала звать на помощь. Соседи вызвали медиков и полицию, пишет «АиФ».

Сотрудники Центра гражданской защиты вскрыли квартиру. После пенсионерку уложили на импровизированные носилки и передали её медикам. В настоящее время её состояние не вызывает опасения врачей. Женщина уже пообещала полностью очистить своё жилище от бытовых отходов.

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