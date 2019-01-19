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Пенсионерка получила срок из-за незнания условий опекунства

Булкин Сергей/News.ru

общество [ версия для печати ]

Жительница посёлка Майский Красноярского края приговорена к двум с половиной годам лишения свободы условно по обвинению в растрате средств своих подопечных.

Женщина оформила опеку над двумя своими внуками, мать которых была лишена родительских прав, 10 лет назад. Всё это время она ежемесячно получала пособие в размере 50 тыс. рублей, на которое покупала детям продукты, одежду и лекарства.

Однако органы соцзащиты обвинили пенсионерку в растрате, поскольку она не отчитывалась об этих покупках. По её словам, при оформлении опеки ей не сообщили о необходимости предоставления соцработникам чеков. Сама же она об этом не знала.

Суд признал фигурантку виновной в растрате и, помимо условного срока, лишил пенсии. По мнению суда, женщина должна выплатить внукам 1 млн рублей, поэтому её пенсия переводится на их сберегательные книжки. Получить эти средства дети смогут только по достижении 18 лет.

Прокуратура региона обжаловала вердикт, предполагается, что в ближайшее время дело будет закрыто. При этом добиться отмены решения о переводе пенсии женщины на счета внуков не удалось, сообщает НТВ.   

Ранее News.ru писал, что Минобрнауки разрабатывает законопроект, предусматривающий ужесточение требований к опекунам и приёмным родителям. Сами же они считают, что государству следует позаботиться о создании системы помощи для таких семей.


#суд #Красноярскийкрай #общество
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