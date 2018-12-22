Пенсионерка отогнала обидчиков тяпкой и попала под суд

https://news.ru/storage/news/22437d75d7364e5ff13cd382d555bb4f/d5ad7705-2753-4f29-af8e-1f6ec8cae3c0_850.jpg Алексей Павлишак/ТАСС

Пожилая женщина из Саратова может сесть в тюрьму за попытку спасти мужа от обидчиков. Пенсионерка в качестве подручного инструмента использовала тяпку. Никого серьёзно не ранила, но жалобу на неё мужчины всё же написали.

Инцидент произошел ещё в августе. Трое молодых людей, проходя мимо, обругали её нецензурной бранью. Супруг решил заступиться за жену, однако те повалили его на землю. Тогда женщина схватила первое, что попало под руку — тяпку. Пенсионерка успела нанести обидчикам несколько ударов черенком, после чего на помощь подоспели соседи, сообщает URA.RU.

Она решила не писать заявление на молодых людей, так как у одного из них уже была судимость. Однако обидчики не оценили такой жест и отправились в полицию первыми. Теперь пенсионерке инкриминируют умышленное причинение вреда здоровью нескольким людям.

Скоро ей вынесут приговор. Дознаватель, подписавший обвинительный лист, настаивает, что Людмила намеренно избила молодых людей на почве личной неприязни.

Ранее News.ru сообщал, что в Краснодарском крае компания молодых людей избила пожилую женщину. Они шумели на улице, и та попросила их вести себя потише, после чего получила удар по лицу.