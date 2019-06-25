Телеведущему, актёру и музыканту Валдису Пельшу присвоено звание почётного профессора Московского государственного университета им. Ломоносова. Об этом заявил ректор университета Виктор Садовничий в ходе торжественной церемонии вручения красных дипломов выпускникам во вторник, 25 июня.
По словам Садовничего, свою первую роль Пельш сыграл в студенческом театре МГУ, здесь же он собрал рок-группу «Несчастный случай», впоследствии получившую известность. Ректор выразил телеведущему благодарность за документальный фильм о зданиях вуза «Самый умный в мире небоскрёб» и дал высокую оценку его ленте об Антарктиде.
Пельш, в свою очередь, заявил, что вид родного вуза до сих пор вызывает у него трепет.
«Самый умный в мире небоскрёб» мы снимали, чтобы отдать дань уважения и любви лучшему вузу страны, который я закончил, — цитирует артиста РИА Новости.
Звание почётного профессора МГУ также получил член-делегат Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики профессор Йидэ Ма.
Ранее News.ru писал, что Московский государственный университет им. Ломоносова вошёл в топ-100 международного рейтинга QS. Вуз занял 84-ю позицию.