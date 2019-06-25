https://static.news.ru/photo/40fef102-9740-11e9-9e2f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущему, актёру и музыканту Валдису Пельшу присвоено звание почётного профессора Московского государственного университета им. Ломоносова. Об этом заявил ректор университета Виктор Садовничий в ходе торжественной церемонии вручения красных дипломов выпускникам во вторник, 25 июня.

По словам Садовничего, свою первую роль Пельш сыграл в студенческом театре МГУ, здесь же он собрал рок-группу «Несчастный случай», впоследствии получившую известность. Ректор выразил телеведущему благодарность за документальный фильм о зданиях вуза «Самый умный в мире небоскрёб» и дал высокую оценку его ленте об Антарктиде.

Пельш, в свою очередь, заявил, что вид родного вуза до сих пор вызывает у него трепет.

«Самый умный в мире небоскрёб» мы снимали, чтобы отдать дань уважения и любви лучшему вузу страны, который я закончил, — цитирует артиста РИА Новости .

Звание почётного профессора МГУ также получил член-делегат Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики профессор Йидэ Ма.

Ранее News.ru писал, что Московский государственный университет им. Ломоносова вошёл в топ-100 международного рейтинга QS. Вуз занял 84-ю позицию.