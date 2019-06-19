https://static.news.ru/photo/e7fd78b6-927c-11e9-b09a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Объявление о продаже просроченных пельменей взбудоражило пользователей соцсетей в Омске. Горожане выразили опасение, что сомнительный с точки зрения качества продукт может выкупить одно из заведений общепита.

Объявление появилось на остановке общественного транспорта в районе Старый Кировск. Неизвестный продавец оценил свой товар в 11 рублей за 1 кг.

Одни пользователи соцсетей похвалили его за честность. Они отметили, что магазины нередко скрывают негодность продуктов к употреблению, подделывая даты изготовления.

Другие комментаторы сочли, что пельмени, хранившиеся в глубокой заморозке, не повредят организму, несмотря на истёкший срок годности. Третьи предположили, что продукт может продаваться в качестве корма для животных, сообщает « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что крупные торговые сети согласились на предложение СПЧ о передаче продуктов с истекающим сроком годности в благотворительные организации и социальные учреждения. По словам представителя Совета Евгения Боброва, это снизит расходы на содержание стариков и инвалидов, а ретейлеров избавит от необходимости утилизации отходов от неиспользованной продукции.