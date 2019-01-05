ПЦУ создана для ограбления Украинской церкви

https://news.ru/storage/news/a4e0cde0871aaecf5a9859c2fa1d88a9/72dd0e8a-ff32-470a-849d-077b66283d18_850.jpg Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Создание Православной церкви Украины (ПЦУ) призвано «раскулачить» каноническую Украинскую церковь (УПЦ), считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Разработана целая программа по переделу церковного имущества и ценностей, которые описываются, инвентаризируются. Собственно, так же, как это делали большевики в советский период», — заявил в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник.

По его словам, церемония подписания томоса, состоявшаяся 5 января, это «политическая акция украинской власти и украинских националистов по созданию своей церкви».

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал подписание указа о предоставлении автокефалии ПЦУ ударом по надеждам всех верующих. Он отметил, что действия Киева являются наглыми и враждебными и осуществляются при поддержке США, писал News.ru.