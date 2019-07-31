https://static.news.ru/photo/9957b24e-b3b5-11e9-b8e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Около двух тысяч жителей населённых пунктов Иркутской области остаются без электроснабжения из-за последствий, связанных с наводнением.

Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 10 населённых пунктах (1994 человека); социально значимые объекты — 11. Мощность отключенных потребителей — 1,34 МВт, — сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго России.

Электроснабжения нет в населённых пунктах: Баракшин, Уйгат, Красный Октябрь, Казаково, Игнино, Октябрьск, Самара, Альбин, Тулун и Евдокимово.

Как писал News.ru, наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 из них были госпитализированы.

В больницах на данный момент остаются 496 человек, включая 123 ребёнка. С пострадавшими гражданами работают не только врачи, но и психологи.