https://static.news.ru/photo/9ac79758-b82d-11e9-9ac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Власти Колымы признали, что нынешний паводок установил столетний максимум и продолжает бить все рекорды.

Приток воды 659 тысяч кубометров в минуту - такого не было сто лет... ситуация очень сложная, пик паводка ещё не прошёл, - рассказала начальник отдела водных ресурсов по Магаданской области Лариса Малькова на экстренном совещании с губернатором.

Малькова доложила, что уже утром 6 августа приток воды составил 10 тысяч 990 кубометров в секунду. Ситуацию отслеживают и анализируют каждые два часа. Также организовано круглосуточное дежурство.Такого паводка на водохранилищах не было с 1939 года.

Как сообщал News.ru, из-за сильных ливнейфедеральная трасса «Колыма» закрыта для проезда всех видов транспорта на 1562-м км — за посёлком Дебин со стороны посёлка Ягодное. На 1562-м километре размыло объезд, проезда там сейчас нет. Работают дорожники. Идут сильные дожди, — приводит РИА Новости слова сотрудника дорожной службы. Также перекрыта региональная дорога Палатка — Кулу — Нексикан с 304 по 473 км.