https://static.news.ru/photo/a72b2874-931c-11e9-9dc9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Москвичи смогут бесплатно проверить своё здоровье в павильонах «Здоровая Москва», которые заработали в разных районах столицы. Свои двери для всех желающих открыли более 50 подобных точек.

За время работы павильонов летний тест здоровья уже прошли более 19 тысяч жителей столицы. Все обследования занимают не более часа, причем пройти их можно бесплатно в любом павильоне независимо от того, к какой городской поликлинике прикреплен пациент, — рассказал « Москва 24 » руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

Для обследования совсем не нужна предварительная запись. Посетителю необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Врачи измерят артериальное и внутриглазное давление, рассчитают индекс массы тела, а также возьмут анализ крови по 30 показателям и сделают электрокардиографию. По окончании консультаций можно будет получить подробное медицинское заключение. Павильоны работают без выходных и перерывов на обед, с 8:00 до 22:00.

Ранее News.ru писал, что больницы Москвы проведут дни открытых дверей. В рамках проекта «Входите, открыто!» запланировано более 190 мероприятий. Среди них — бесплатные обследования, консультации врачей, экскурсии и лекции о здоровье.