https://static.news.ru/photo/9a480fe6-ad6b-11e9-9231-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий предложил руководителю ЦИК РФ Элле Памфиловой записать с ним совместную песню «Anarchy in РФ».

Это заявление он сделал после слов Памфиловой о любви к русскому року. Кроме того, она посетовала, что лидер группы «Коррозия металла» был снят с выборов в Мосгордуму.

По словам Троицкого, трек будет записываться в пятницу или воскресенье. Помимо приглашения к участию в его записи, Паук заявил, что ждёт Памфилову на своём концерте. Она поблагодарила его и сказала, что пока не будет торопиться с ответом на предложение создать совместную песню, передаёт РИА Новости .

Можно я пока ничего не скажу, у меня уже сил нет сегодня. Но спасибо ему, — прокомментировала приглашение глава ЦИК.

Ранее News.ru писал о том, что глава ЦИК Элла Памфилова высказалась за необходимость корректировок избирательного законодательства. По её мнению, необходимость отстаивать эту позицию продиктована ситуацией с текущими выборами. Об этом она заявила в ходе встречи с кандидатами в депутаты Мосгордумы.