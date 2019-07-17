Стратегия национальной безопасности России должна быть связана с программой социально-экономического развития страны, поэтому её скорректируют в 2020 году, сообщил сотрудник пресс-службы СБ РФ по итогам заседания межведомственной комиссии по проблемам стратегического планирования.
Также участники мероприятия обратили внимание на важность повышения качества разрабатываемых прогнозов, их доказательную базу и взаимную согласованность, пишет
Добиться этой цели особенно важно в условиях динамично меняющейся международной обстановки, усиливающегося влияния различных внутренних факторов, когда жизненно необходимо иметь четкое понимание тех угроз, потенциальных вызовов и рисков, с которыми Россия может столкнуться в долгосрочном периоде, — заявил во время своего выступления глава СБ РФ Николай Патрушев.
Ранее руководитель ведомства принял участие во встрече глав Советов безопасности США, России и Израиля. Представители стран обсудили вопрос урегулирования конфликта в Сирии и ситуацию на Ближнем Востоке, писал News.ru.