https://static.news.ru/photo/4f71b6f0-a88b-11e9-a017-fa163e074e61_1024.jpg Николай Патрушев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Стратегия национальной безопасности России должна быть связана с программой социально-экономического развития страны, поэтому её скорректируют в 2020 году, сообщил сотрудник пресс-службы СБ РФ по итогам заседания межведомственной комиссии по проблемам стратегического планирования.

Также участники мероприятия обратили внимание на важность повышения качества разрабатываемых прогнозов, их доказательную базу и взаимную согласованность, пишет ТАСС .

Добиться этой цели особенно важно в условиях динамично меняющейся международной обстановки, усиливающегося влияния различных внутренних факторов, когда жизненно необходимо иметь четкое понимание тех угроз, потенциальных вызовов и рисков, с которыми Россия может столкнуться в долгосрочном периоде, — заявил во время своего выступления глава СБ РФ Николай Патрушев.

Ранее руководитель ведомства принял участие во встрече глав Советов безопасности США, России и Израиля. Представители стран обсудили вопрос урегулирования конфликта в Сирии и ситуацию на Ближнем Востоке, писал News.ru.