Патрушев опасается новых провокаций со стороны Украины

https://news.ru/storage/news/d4e472691c5cc9a77f8ca779a8137d26/625e62d2-d82b-44ae-a311-33c56fd0aeda_850.jpg Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев может пойти на новые провокации против Москвы в 2019 году, поскольку для Украины это единственный способ напомнить о себе международному сообществу, прежде всего США и Евросоюзу, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, такие действия «используются в международных отношениях»: например, инцидент в Керченском проливе стал поводом для срыва встречи лидеров России и Соединённых Штатов в Буэнос-Айресе.

«Что касается сценария резкой эскалации вооружённого конфликта в Донбассе, то он чреват серьёзными негативными последствиями для Украины и Запада. Вместе с тем силовых действий исключать нельзя», — сказал секретарь СБ в беседе с «РГ».

Ранее заместитель министра Украины по делам Крыма и Донбасса Юрий Грымчак заявил, что военные будут ещё не один раз пробовать провести корабли через Керченский пролив без разрешения российской стороны, писал News.ru.

25 ноября украинские военные корабли вторглись в российские территориальные воды и двинулись из Чёрного моря к Керченскому проливу, отказавшись подчиниться российским пограничникам. В результате они были арестованы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией. Киев обратился в Европейский суд по правам человека, чтобы российская сторона отпустила моряков.