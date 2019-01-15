Патрушев озвучил число терактов в России за минувший год

Один теракт был совершён в РФ в 2018 году, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он отметил, что за минувший год правоохранители предотвратили 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 терактов.
«За пять лет террористическая активность в стране снизилась более чем в 20 раз. В 2018 году в стране совершено девять преступлений террористической направленности и один теракт», — сказал секретарь Совбеза в беседе с «РГ».
По его словам, снижение террористической угрозы связано с чёткой работой спецслужб и правоохранительных органов в России.
Ранее News.ru писал, что группу боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) задержали арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) на востоке Сирии. Предположительно, двое из них являются российскими гражданами.