Патрушев озвучил число терактов в России за минувший год

https://news.ru/storage/news/d885fc62be4b4bc58df9faf59e5668f1/fe6e5398-6cfb-4aeb-b679-c852f6d0eccb_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Николай Патрушев

Один теракт был совершён в РФ в 2018 году, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он отметил, что за минувший год правоохранители предотвратили 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 терактов.

«За пять лет террористическая активность в стране снизилась более чем в 20 раз. В 2018 году в стране совершено девять преступлений террористической направленности и один теракт», — сказал секретарь Совбеза в беседе с «РГ».

По его словам, снижение террористической угрозы связано с чёткой работой спецслужб и правоохранительных органов в России.

Ранее News.ru писал, что группу боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) задержали арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) на востоке Сирии. Предположительно, двое из них являются российскими гражданами.