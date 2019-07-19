https://static.news.ru/photo/5a459f80-aa28-11e9-88f6-fa163e074e61_1024.jpg Николай Патрушев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Работа иностранных спецслужб и некоммерческих организаций (НКО) в России способствует попаданию молодёжи под влияние террористов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

В силу «возрастных, мировоззренческих и психологических особенностей» молодёжь, по мнению Патрушева, склонна попадать под влияние экстремистских и террористических организаций, радикальных структур, криминальных авторитетов, религиозных организаций и различных сект, передаёт « Интерфакс ».

Этому способствует деструктивная деятельность иностранных спецслужб и различного рода иностранных некоммерческих организаций, направленная на подрыв нравственных устоев и размывание традиционных российских ценностей, — считает глава Совбеза.

По мнению Патрушева, защитить молодёжь поможет блокировка пропаганды межнациональной нетерпимости, насилия и экстремизма.

Как писал News.ru, ранее сотрудник пресс-службы Совбеза РФ заявил, что Стратегия национальной безопасности России должна быть связана с программой социально-экономического развития страны, поэтому её скорректируют в 2020 году.